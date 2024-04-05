У США висловилися про "дружбу" Росії та Китаю

Агресорка Росія та Китай - самостійно вирішують, з ким їм співпрацювати. Втім, Сполучені Штати Америк стежать за ситуацією, а також партнерством Москви і Пекіна.

Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

"Кожна з націй є суверенною нацією. Вони будуть ухвалювати рішення про те, з ким їм співпрацювати, а з ким ні", - наголосив він.

За словами Райдера, проблеми виникають тоді, коли співпрацю сторін перестає у зловмисну діяльність. Тому Вашингтон надалі буде стежити за "дружбою" між Москвою та Пекіном.

"Там, де це стає проблемою, ми починаємо бачити зловмисну ​​діяльність у плані надання Росії, наприклад, можливостей, які вона потім своєю чергою використовує для нападу на Україну. Тож знову ж таки, ми продовжуватимемо уважно стежити за цим", - заявив речник Пентагону.

Нагадаємо, речник МЗС Китаю Ван Веньбінь зробив скандальну заяву щодо війни в Україні. Пекін вважає, що в російсько-українській війні не повинно бути переможців і переможених та закликає не дискредитувати його "звичайні" відносини з Росією.

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