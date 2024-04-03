Китай зробив чергову скандальну заяву щодо війни в Україні

Китай застеріг від дискредитації його "звичайних" відносин з Росією.

Китай вважає, що в російсько-українській війні не повинно бути переможців і переможених та закликає не дискредитувати його "звичайні" відносини з Росією.

Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, коментуючи телефонну розмову лідерів Китаю і США, пише "Укрінформ".

Зауваживши, що позиція Китаю стосовно "української кризи" (так у КНР називають війну - ред.) послідовна, чітка і прозора, Ван зазначив, що існує ризик подальшого загострення "кризи", тому слід докладати зусиль для деескалації та припинення конфлікту шляхом переговорів, а не війни.

"У політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених, натомість має панувати мир. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль для досягнення цієї мети", - сказав дипломат.

За його словами, Китай не є тим, хто створив конфлікт, не бере в ньому участі й ніколи не передавав жодній воюючій стороні зброю чи військове обладнання.

"Ми не прагнули і не шукатимемо вигоди від конфлікту, а інші країни не повинні дискредитувати та нападати на звичайні відносини між Китаєм і Росією та не повинні підривати законні права Китаю і китайських компаній", - заявив речник МЗС КНР.

Нагадаємо, раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки стурбовані через посилення взаємодії між Москвою і Пекіном та виступають проти будь-яких кроків з боку КНР, які могли б підтримати агресію РФ в Україні.

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