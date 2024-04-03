Кримський міст скоро впаде: що задумали Зеленський і Буданов

Для Путіна це буде удар нижче поясу, адже саме міст він вважає одним із найбільших політичних досягнень.

Путінський міст от-от впаде. У Буданова вже готують третю атаку на незаконну забудову Росії в українському Криму.

Звідки взялися такі заяви і коли врешті ми почуємо, що міст впав, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Міст Путіна скоро піде на дно

Це найбільша потіха Путіна — Керченський міст, що з'єднує тимчасово окупований Крим із Росією. Але стояти йому лишилося недовго. Українська військова розвідка планує підірвати Кримський міст. ГУР вже має більшість необхідних засобів. Про це заявив високопосадовець Головного управління розвідки Міноборони України в інтерв'ю The Guardian і навіть назвав, коли це станеться: “Ми зробимо це в першій половині 2024 року”.

Гордість кремлівського диктатора

Для Путіна це буде удар нижче поясу, адже саме міст він вважає одним із найбільших політичних досягнень: таке собі “повернення” півострова до Росії 2014 року з використанням таємних російських військ та псевдореферендум.

Як розгортатиметься будь-яка українська атака, незрозуміло, The Guardian має сумніви щодо того, чи здатна розвідка здійснити спеціальну операцію проти такої добре захищеної та очевидної цілі. Адже і Росія дарма часу не гаяла й вжила широких заходів для захисту мосту, посилення протиповітряної оборони та розгортання “цільової баржі” як приманки для вхідних керованих ракет.

Водночас анонімний топпосадовець ГУР каже, що Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки, вже має “більшість засобів для реалізації цієї мети”:

“Він дотримувався плану, схваленого президентом України Володимиром Зеленським, щодо "мінімізації" військово-морської присутності Росії в Чорному морі”.

Атаки вже були! Усе, що про це відомо

Зрозуміло, що про ті самі “засоби” ані слова. Але це не так важливо, важливо розуміти, що руки у спецпризначенців точно дотягуються, адже раніше міст уже двічі атакували та ремонтували. Першу атаку здійснили у жовтні 2022 року. За словами Росії, вибух бомби, яку нібито контрабандою перевозили у вантажівці, спричинив падіння кількох прольотів дороги у воду. Втім, на жаль, тоді Росії вдалося все полагодити.

Атака морськими дронами

А далі вже був наліт українських морських безпілотників “малюків” о третій годині ночі в липні 2023 року року, який завдав значних пошкоджень ділянці дороги, що проходить паралельно залізниці, яка використовується російськими військовими для переміщення танків і вантажів. До слова, повністю відновити міст і досі не змогли.

Ну й варто пригадати, як спецпризначенці реагували, коли задумане вдалося.

Чим можна знищити Кримський міст?

Якби міст був остаточно розбитий, Москва була б змушена перевозити військові вантажі автотранспортом через окуповану південну Україну. Маршрут проходив би через Херсонську та Запорізьку області, які Росія частково захопила навесні 2022 року. Українські чиновники вважають, що це суттєво погіршило б здатність Кремля здійснювати наступ у той час, коли його сухопутні війська просуваються.

Аби знищити міст, кажуть чиновники, потрібна західна зброя, точніше, саме її наявність дозволить Україні швидше руйнувати міст. І Зеленський вже неодноразово просив Берлін надати ракетну систему Taurus великої дальності. Канцлер Німеччини Олаф Шольц і досі відмовляється, стверджуючи, що це буде рівнозначно тому, що його країна відіграє пряму роль у війні з Росією та небезпечній ескалації.

Втім, у росіян підгорає, бо ось нещодавно прокремлівські російські канали опублікували перехоплений телефонний дзвінок, в якому нібито високопоставлені німецькі військові чиновники обговорювали можливості Taurus. Експерти підрахували, що від 10 до 20 ракет, ймовірно, буде достатньо, щоб знищити міст. Втім, як бачимо, Україна навчилася викручуватися і сама, і вже показала у дії, крім “морських малюків”, ті ж самі безпілотники. Саме такий 2 квітня влупив по заводу дронів-камікадзе в Татарстані, а це, на хвилиночку понад 1200 кілометрів від кордону України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський і Буданов придумали, як знищити Кримський міст: він впаде дуже скоро!

Читайте провідні новини дня: