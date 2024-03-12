"Злита" інформація про Taurus для України: Пісторіус прокоментував "витік"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не буде звільняти "своїх найкращих офіцерів" через витік запису розмови щодо передавання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це міністра сказав після зустрічі з провідними офіцерами Бундесверу, повідомляє dpa.

"Я не хочу… потрапити на гачок Путіна і звільнити моїх найкращих офіцерів, незалежно від того, чи зробили вони помилку, чи ні", - висловився голова Міноборони Німеччини.

Він наголошує, мовляв, це було б те, чого очікує російський президент-диктатор.

За словами Пісторіуса, керівник ВПС Інго Герхартц був одним із чотирьох офіцерів, які приєдналися до розмови, що відбувалася через незахищену лінію зв'язку. Втім, наголошує очільник Міноборони ФРН, обговорення будь-яких наслідків зливу передчасне, бо триває подальше розслідування.

До слова, міністр оборони наголошує, що "витік" розмови офіцерів ВПС - частина інформаційної війни Путіна та гібридна атака з метою дезінформації.

Нагадаємо, минулого тижня пропагандистські росЗМІ оприлюднили розмову німецьких офіцерів про Taurus. Німеччина визнала розмову справжньою і називає витік інформаційною війною Москви.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував цей "злив". З його слів, довіра союзників до його країни постраждала через витік запису розмови високопоставлених офіцерів щодо передавання Україні далекобійних ракет Taurus.

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