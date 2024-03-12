Шольц знову заявив, що проти передачі Україні ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову заявив, що він не погоджується передати Україні ракети Taurus і не хоче створювати марних очікувань.

Про це німецький канцлер заявив під час спільної з малайзійським колегою Анваром Ібрагімом пресконференції у Берліні, передає кореспондент Укрінформу.

"Щодо однієї системи озброєнь, з огляду на ефективність і спосіб застосування, вважаю, що її не можна використовувати безконтрольно, але участь німецьких військових не є виправданою, навіть з-поза меж України", - заявив глава уряду ФРН.

Канцлер заявив, що вважає використання даного типу озброєння "невиправданим".

"Це моє завдання як канцлера, як глави уряду, висловлюватися точно і не створювати жодних оманливих очікувань. І мої відповіді, відповідно, є чіткими", - заявив він.

Шольц підкреслив, що Німеччина є країною, яка найбільше підтримує Україну – фінансово, а також постачаннями зброї.

"Загалом попередні й обіцяні поставки сягають 28 мільярдів євро або 30 мільярдів доларів. Це значна сума. Ми мобілізували все, щоб Україна отримала від нас необхідну підтримку – боєприпаси, артилерію, танки, протиповітряну оборону різних типів", - заявив канцлер.

Шольц заявив, що ця допомога є високоефективною, надійною і постійною, яку Україна дуже цінує.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шольц видав ще одну відмовку щодо ракет Taurus для України.

Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, чому Німеччина насправді не дає далекобійні ракети.

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