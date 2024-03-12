У низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики

У низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного обстрілу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Київська, Сумська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська та Житомирська області — загроза застосування балістичного озброєння!" - йдеться у повідомленні.

Також повітряна тривога була оголошена у Рівненські та Волинські областях.

Повітряні сили повідомили про відбій загрози балістичного озброєння о 00:46.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що троє осіб постраждали в результаті обстрілу Херсону.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники вбили двох жителів Вовчанська.

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