У низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
У низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного обстрілу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Київська, Сумська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська та Житомирська області — загроза застосування балістичного озброєння!" - йдеться у повідомленні.
Також повітряна тривога була оголошена у Рівненські та Волинські областях.
Повітряні сили повідомили про відбій загрози балістичного озброєння о 00:46.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що троє осіб постраждали в результаті обстрілу Херсону.
Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники вбили двох жителів Вовчанська.
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