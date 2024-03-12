Росія захопить ще більше територій, якщо США не допоможуть Україні — голова ЦРУ

Для Сполучених Штатів буде велико помилкою залишити Україну без допомоги.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Україна може втратити ще більше територій, якщо залишиться без надання допомоги.

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Про це повідомила кореспондентка телеканалу CBS News Олівія Газіс.

Бернс заявив, що для Сполучених Штатів буде велико помилкою залишити Україну без допомоги.

"Без додаткової допомоги... Україна, швидше за все, втратить позиції, і, можливо, значні позиції у 2024 році. Без допомоги цього року "ви побачите більше Авдіївок", що зрештою стане "великою та історичною помилкою для Сполучених Штатів", - передає слова Бернса Олівія Газіса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ виготовляє втричі більше артснарядів, ніж США та ЄС для України.

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