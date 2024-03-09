Сенат США схвалив тимчасове фінансування уряду: документ діятиме до 30 вересня

За проголосували 75 членів верхньої палати Конгресу, 22 висловилися проти.

Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроект про виділення коштів на роботу деяких федеральних відомств до 30 вересня — кінця фінансового року 2024 року.

Про це інформує The Hill.

У повідомленні вказується, що даний законопроєкт підтримали 75 членів верхньої палати Конгресу, 22 висловилися проти. Раніше цей документ був ухвалений Палатою представників.

Тепер законопроєкт має підписати президент США Джо Байден. Це дозволить уникнути призупинення роботи федерального уряду (шатдауну) через припинення фінансування.

Всього на роботу відомств було виділено суму понад 460 мільярдів доларів США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден зробив гучну заяву про війну, Росію та Трампа.

Крім того, ми раніше інформували, що в Білому домі думають над військовою допомогою Україні з бюджету армії США, поки Конгрес гальмує.

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