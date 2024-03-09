У російських Курську та Таганрозі пролунали вибухи (відео)

У Російському місті Курськ в ніч проти 9 березня пролунали вибухи.

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Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Він заявив про те, що нібито сили ППО збили український безпілотник.

"У небі над Курськом силами ППО збито український БпЛА. Наслідки на землі уточнюються.", - повідомив Старовойт.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що жителі міста чули чотири вибухи.

"Очевидці розповіли SHOT, що близько 15 хвилин тому почули чотири вибухи над містом. Інформації про руйнування поки немає", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські телеграм-канали повідомили про вибухи у місті Таганрог. Повідомляється, що місцеві жителі чули щонайменше 5 вибухів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що у Курській та Бєлгородській області РФ пролунали гучні вибухи.

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