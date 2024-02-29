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До Курської області "навідався" безпілотник

До Курської області "навідався" безпілотник

Безпілотники / Фото: ТСН.ua

В Міноборони РФ вкотре вдалися до звинувачень на адресу "київського режиму".

Росіяни заявили про спробу атаки безпілотником у ніч проти 29 лютого і його збиття над Курською областю.

Про це повідомили в Міноборони Росії.

Вже традиційно у ворожому Міноборони вказали, що вночі було припинено спробу "київського режиму" скоїти "терористичну атаку" із застосуванням безпілотника літакового типу по об'єктах на території РФ.

У відомстві переконують, що засоби ППО збили начебто український БпЛА над територією Курської області.

Нагадаємо, напередодні в ГУР Міноборони України запевнили, що "бавовна квітнутиме" на всіх важливих для російських окупантів об'єктах.

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