До Курської області "навідався" безпілотник

В Міноборони РФ вкотре вдалися до звинувачень на адресу "київського режиму".
Росіяни заявили про спробу атаки безпілотником у ніч проти 29 лютого і його збиття над Курською областю.
Про це повідомили в Міноборони Росії.
Вже традиційно у ворожому Міноборони вказали, що вночі було припинено спробу "київського режиму" скоїти "терористичну атаку" із застосуванням безпілотника літакового типу по об'єктах на території РФ.
У відомстві переконують, що засоби ППО збили начебто український БпЛА над територією Курської області.
Нагадаємо, напередодні в ГУР Міноборони України запевнили, що "бавовна квітнутиме" на всіх важливих для російських окупантів об'єктах.
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