В Курскую область "наведался" беспилотник

В Минобороны РФ в очередной раз прибегли к обвинениям в адрес "киевского режима".
Россияне заявили о попытке атаки беспилотником в ночь на 29 февраля и его сбитии над Курской областью.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Уже традиционно во вражеском Минобороны указали, что ночью была пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку" с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ.
В ведомстве утверждают, что средства ПВО сбили якобы украинский БпЛА над территорией Курской области.
Напомним, накануне в ГУР Минобороны Украины заверили, что "бавовна будет процветать" на всех важных для российских оккупантов объектах.
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