В Минобороны РФ в очередной раз прибегли к обвинениям в адрес "киевского режима".

Россияне заявили о попытке атаки беспилотником в ночь на 29 февраля и его сбитии над Курской областью.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Уже традиционно во вражеском Минобороны указали, что ночью была пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку" с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ.

Также читайте Россия потеряла еще один бомбардировщик Су-34: первые детали

В ведомстве утверждают, что средства ПВО сбили якобы украинский БпЛА над территорией Курской области.

Напомним, накануне в ГУР Минобороны Украины заверили, что "бавовна будет процветать" на всех важных для российских оккупантов объектах.

Читайте также: