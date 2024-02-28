В РФ снова заныли об украинских беспилотниках над Белгородщиной

В Минобороны РФ пожаловались на украинские беспилотники над Белгородской областью.

Об этом сообщает оборонное ведомство страны-агрессоры.

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"Сегодня ночью (28 февраля — ред.) пресечена попытка "киевского режима" совершить террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Очередными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — сказано в заявлении.

Местные власти не комментировали атаку БПЛА.

Напомним, в ночь на 28 февраля оккупационные войска РФ ударили по Украине С-300 и дронами. Что известно – читайте ЗДЕСЬ.

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