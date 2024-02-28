У РФ знову занили про українські безпілотники над Бєлгородщиною

У Міноборони РФ поскаржилися на українські безпілотники над Бєлгородською областю.

Про це повідомляє оборонне відомство країни-агресорки.

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"Сьогодні вночі (28 лютого - ред.) припинено спробу "київського режиму" зробити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Білгородської області", - сказано у заяві.

Місцева влада не коментувала атаку БПЛА.

Нагадаємо, у ніч проти 28 лютого окупаційні війська РФ вдарили по Україні С-300 та дронами. Що відомо - читайте ТУТ.

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