РФ атакувала безпілотниками південь країни: які наслідки

Вночі проти 28 лютого російська армія атакувала південні регіони безпілотників типу "Shahed-131/136". На енергооб'єкті в Одесі через падіння уламків БпЛА виникла пожежа.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Десять ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Миколаївщину і Одещину. Протягом 1,5 год. підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість дронів-камікадзе було збито над морем: один - на Миколаївщині, дев'ять - на Одещині.

Зазначається, що під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. Сталося замикання і загоряння. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Потерпілих немає.