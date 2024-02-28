Росіяни вдарили по Україні С-300 та дронами: скільки безпілотників збила ППО

Вночі проти середи, 28 лютого, російські окупаційні війська вдарили по Україні безпілотниками "Shahed" та ракетами С-300. Було знищено 10 ударних БпЛА.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу.

"Силами та засобами ППО ЗСУ були збиті 10 "Шахедів", які росіяни наприкінці минулої доби запускали для ударів по Україні", наголосили у Генштабі.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття десяти дронів-камікадзе Shahed. Їх росіяни запускали із району російського Приморсько-Ахтарська.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 "Шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей", - наголосили у Командуванні.

Окрім того, окупанти атакували зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

Як повідомлялося, вночі РФ атакувала безпілотниками південь країни. Десять дронів-камікадзе окупанти спрямували на Миколаївщину і Одещину.

На енергооб'єкті в Одесі через падіння уламків БпЛА виникла пожежа. Військові заявили, що пожежа була оперативно погашена, постраждалих немає.

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