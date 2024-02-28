Россияне ударили по Украине С-300 и дронами: сколько беспилотников сбила ПВО

Все БпЛА уничтожены на юге.

В ночь на среду, 28 февраля, российские оккупационные войска ударили по Украине беспилотниками "Shahed" и ракетами С-300. Было уничтожено 10 ударных БпЛА.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба.

"Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 10 "Шахедов", которые россияне в конце минувших суток запускали для ударов по Украине", подчеркнули в Генштабе.

Воздушные силы ВСУ подтвердили сбитие десяти дронов-камикадзе Shahed. Их россияне запускали из района русского Приморско-Ахтарска.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены 10 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей", — подчеркнули в Командовании.

Кроме того, оккупанты атаковали зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донбасса.

Как сообщалось, ночью РФ атаковала беспилотниками юг страны. Десять дронов-камикадзе оккупанты направили на Николаевщину и Одесщину.

На энергообъекте в Одессе из — за падения обломков БпЛА возник пожар. Военные заявили, что пожар был оперативно потушен, пострадавших нет.

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