В Одессе произошел пожар на энергообъекте из-за падения обломков БпЛА

Пожар был оперативно погашен, пострадавших нет.

В результате падения обломков сбитого ударного беспилотника было замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры, из-за чего произошел пожар.

Об этом говорится в сообщении Сил обороны юга.

Военные заявили, что пожар был оперативно погашен, пострадавших нет.

Кроме того, в сообщении указывается, что силы противовоздушной обороны сбили все беспилотники противника.

"Силы противовоздушной обороны отработали результативно по всем БпЛА типа Shahed-131/136", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали БПЛА Полтавщину, каковы последствия падения обломков.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия ударила ночью ракетами и дронами, сколько воздушных целей удалось уничтожить.

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