В Одессе произошел пожар на энергообъекте из-за падения обломков БпЛА

Пожар был оперативно погашен, пострадавших нет.
В результате падения обломков сбитого ударного беспилотника было замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры, из-за чего произошел пожар.
Об этом говорится в сообщении Сил обороны юга.
Военные заявили, что пожар был оперативно погашен, пострадавших нет.
Кроме того, в сообщении указывается, что силы противовоздушной обороны сбили все беспилотники противника.
"Силы противовоздушной обороны отработали результативно по всем БпЛА типа Shahed-131/136", — говорится в заявлении.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали БПЛА Полтавщину, каковы последствия падения обломков.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия ударила ночью ракетами и дронами, сколько воздушных целей удалось уничтожить.
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