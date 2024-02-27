"Это было раньше, и не раз": Игнат о российском беспилотнике в Молдове

В том, что вражеские беспилотники пролетают через Молдову, нет сенсационности.

Об этом заявил Юрий Игнат, полковник, спикер командования Воздушных сил ВСУ в эфире телемарафона.

"Я знал, что это будет такой топ-новостью сегодня. Ну, это было уже, и не раз. Я даже не вижу особой сенсационности в этой новости. Пролетают через Молдову и через российский анклав Приднестровья — и ракеты, и беспилотники. И на этот раз, безусловно, был зафиксирован такой пролет нашими радиолокационными системами. Ничего удивительного здесь нет. Россия проводит свои провокационные действия на этом направлении не впервые. Не только ударные беспилотники, но и разведывательные часто приближались к территории Румынии. Такие случаи были и год, и полгода назад. Поэтому особо нового в этой новости ничего нет. Пролетел, сократил так сказать себе путь и таким образом попал с юга, после чего был уничтожен нашими силами", — сказал он.

"Я не могу точно сказать, какая цель россиян, сократить путь для беспилотника или провокативные действия (в Молдове — ред.). Вы видите, что в этом регионе также определенные политические процессы происходят, государство-оккупант пытается и там совершить определенные провокативные действия с присоединением и так далее. Будем наблюдать, что дальше будет происходить. Факт остается фактом, пролет был", — добавил он.

Напомним:

Вечером, 26 февраля, Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники. В 22:43 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы БПЛА, но уже в 23:11 военные написали, что в сторону Хмельницкого от границы с Молдовой двигаются неизвестные беспилотники.

Впоследствии Министерство обороны Молдовы опровергло информацию о том, что один из российских беспилотников, атаковавших Украину, находился на их территории.

"Ни один беспилотник, запущенный Российской Федерацией сегодня вечером по Украине, не пролетел над воздушным пространством Республики Молдова. Украинская сторона нам подтвердила, что все беспилотники, запущенные на сегодняшний день над Одесчиной, были уничтожены или заглушены украинским ПВО", – говорится в обнародованном сообщении накануне.

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