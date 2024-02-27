В Минобороны Молдовы прокомментировали информацию о БпЛА с их границы

В Кишиневе уверяют, что ни один дрон не залетал в Украину с территории Молдовы.

В Министерстве обороны Молдовы опровергли информацию о том, что якобы один из российских беспилотников взлетел на территорию Украины из Молдовы.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Молдовы.

В сообщении указывается, что украинская сторона заверила Кишинев, что все запущенные россиянами беспилотники были либо уничтожены, либо заглушены украинским ПВО.

"Ни один беспилотник, запущенный Российской Федерацией сегодня вечером на Украину, не пролетел над воздушным пространством Республики Молдова. Украинская сторона нам подтвердила, что все беспилотники, запущенные сегодня над Одесщиной, были уничтожены или заглушены украинским ПВО", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Воздушные силы ВСУ сообщили, что неопределенные БПЛА пролетели от границы с Молдовой в направлении Хмельницкого.

Кроме того, мы ранее информировали, что в случае эскалации ситуации в Приднестровье Украина предоставит помощь Молдове, если Кишинев попросит об этом.

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