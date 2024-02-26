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Воздушные силы: неопределенные БпЛА пролетели над Молдовой

Воздушные силы: неопределенные БпЛА пролетели над Молдовой

Других деталей в ВС ВСУ не привели

Воздушная тревога была объявлена в Черновицкой, Хмельницкой и Ровенской областях.

Поздним вечером 26 февраля Воздушные силы ВСУ сообщили, что неопределенные БпЛА пролетели от границы с Молдовой в направлении Хмельницкого.

Воздушная тревога была объявлена в Черновицкой и Хмельницкой областях. Спустя некоторое время воздушную тревогу объявили в Ровенской области.

По информации мониторинговых каналов беспилотник в Ровенской области следует на север в направлении города Сарны. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БПЛА в Ровенской области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:28 26 февраля / ©
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:28 26 февраля

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