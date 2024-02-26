Воздушные силы: неопределенные БпЛА пролетели над Молдовой

Воздушная тревога была объявлена в Черновицкой, Хмельницкой и Ровенской областях.
Поздним вечером 26 февраля Воздушные силы ВСУ сообщили, что неопределенные БпЛА пролетели от границы с Молдовой в направлении Хмельницкого.
Воздушная тревога была объявлена в Черновицкой и Хмельницкой областях. Спустя некоторое время воздушную тревогу объявили в Ровенской области.
По информации мониторинговых каналов беспилотник в Ровенской области следует на север в направлении города Сарны. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БПЛА в Ровенской области.
По информации местных телеграмм каналов, около 23:30 в Хмельницкой области слышны взрывы.
Ранее сообщалось, что оккупанты в Сумской области во время обстрела убили мужчину.
Читайте также:
- Ракетный удар по Днепру – видео последствий атаки.
- Россия ударила КАБами по Сумщине: есть погибшие и разрушения (видео)
- Атака "Shahed" и взрывы в регионах: подробности обстрела Украины