Воздушные силы: неопределенные БпЛА пролетели над Молдовой

Воздушная тревога была объявлена в Черновицкой, Хмельницкой и Ровенской областях.

Поздним вечером 26 февраля Воздушные силы ВСУ сообщили, что неопределенные БпЛА пролетели от границы с Молдовой в направлении Хмельницкого.

Воздушная тревога была объявлена в Черновицкой и Хмельницкой областях. Спустя некоторое время воздушную тревогу объявили в Ровенской области.

По информации мониторинговых каналов беспилотник в Ровенской области следует на север в направлении города Сарны. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БПЛА в Ровенской области.