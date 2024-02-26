Ракетный удар по Днепру – видео последствий атаки

Оккупационные войска России вечером 25 февраля совершили ракетный удар по Днепру. В результате атаки четыре человека получили ранения, также было повреждено около десятка домов.

Как пишет "Радио Свобода", женщина, чей дом пострадал, рассказала, что ее ребенок и муж сейчас находятся в больнице.

"Все было в крови, но ранения не очень тяжелые", – прокомментировала она последствия ракетного удара.

Силы ПВО вечером 25 февраля сбили три крылатых ракеты и три дрона над Днепром.

Напомним, Россия ударила КАБами по Сумщине – есть погибшие и разрушения (видео).

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