Ракетный удар по Днепру – видео последствий атаки

Оккупанты атаковали жилой сектор Днепра.
Оккупационные войска России вечером 25 февраля совершили ракетный удар по Днепру. В результате атаки четыре человека получили ранения, также было повреждено около десятка домов.
Как пишет "Радио Свобода", женщина, чей дом пострадал, рассказала, что ее ребенок и муж сейчас находятся в больнице.
"Все было в крови, но ранения не очень тяжелые", – прокомментировала она последствия ракетного удара.
Силы ПВО вечером 25 февраля сбили три крылатых ракеты и три дрона над Днепром.
Напомним, Россия ударила КАБами по Сумщине – есть погибшие и разрушения (видео).
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