Ракетний удар по Дніпру – відео наслідків атаки

Окупаційні війська Росії ввечері 25 лютого здійснили ракетний удар по Дніпру. Внаслідок атаки чотири особи отримали поранення, також було пошкоджено близько десятка будинків.

Як пише "Радіо Свобода", жінка, чий будинок постраждав, розповіла, що її дитина та чоловік зараз перебувають в лікарні.

"Все було в крові, але поранення не дуже важкі", - прокоментувала вона наслідки ракетного удару.

Сили ППО ввечері 25 лютого збили три крилаті ракети і три дрони над Дніпром.

Нагадаємо, Росія вдарила КАБами по Сумщині – є загиблі та руйнування (відео).

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