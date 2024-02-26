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Курячі рулетики з помідорами і моцарелою

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
143 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
295
Час на прочитання
1 хв
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Курячі рулетики з помідорами і моцарелою

Курячі рулетики з помідорами і моцарелою / Фото: Credits

Страва підходить тим, хто дотримується правильного і здорового харчування. Ця закуска добра як до святкового столу, так і для сімейного обіду. Щоб приготувати соковиті рулетики з курячого філе, перед запіканням змастіть їх сметаною, а сир, зелень, часник і помідори використайте як начинку.

Інгредієнти

куряче філе
700 г
сир моцарела
200 г
помідори
2 шт.
сметана
70 гр + 20 гр (для обмащування рулетів)
часник гранульований
10 г
гірчиця
1 ч. л.
сметана
1 ст. л.
зелень петрушки
10 г
перець чорний мелений
сіль
  1. Куряче філе промийте та обсушіть. Наріжте поздовж крупними пластинами. Злегка відбийте.
  2. Сир натріть на велику тертку. Розділіть на дві частини.
  3. Помідори наріжте півкільцями.
  4. Зелень петрушки подрібніть.
  5. Куряче філе змастіть сметаною, поперчіть і посоліть. Викладіть на філе сир, петрушку, помідор і посипте часником. Загорніть у рулет і викладіть до форми.
  6. Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин. Дістаньте з духовки, змастіть сметаною з гірчицею, посипте сиром, що залишився, зеленню і покладіть запікатися до духовки ще на 10 хвилин.

Поради:

  • Сметану можна замінити майонезом.

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