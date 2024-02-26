Курячі рулетики з помідорами і моцарелою

Страва підходить тим, хто дотримується правильного і здорового харчування. Ця закуска добра як до святкового столу, так і для сімейного обіду. Щоб приготувати соковиті рулетики з курячого філе, перед запіканням змастіть їх сметаною, а сир, зелень, часник і помідори використайте як начинку.