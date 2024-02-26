Курячі рулетики з помідорами і моцарелою

Страва підходить тим, хто дотримується правильного і здорового харчування. Ця закуска добра як до святкового столу, так і для сімейного обіду. Щоб приготувати соковиті рулетики з курячого філе, перед запіканням змастіть їх сметаною, а сир, зелень, часник і помідори використайте як начинку.
Інгредієнти
- куряче філе
- 700 г
- сир моцарела
- 200 г
- помідори
- 2 шт.
- сметана
- 70 гр + 20 гр (для обмащування рулетів)
- часник гранульований
- 10 г
- гірчиця
- 1 ч. л.
- сметана
- 1 ст. л.
- зелень петрушки
- 10 г
- перець чорний мелений
- сіль
- Куряче філе промийте та обсушіть. Наріжте поздовж крупними пластинами. Злегка відбийте.
- Сир натріть на велику тертку. Розділіть на дві частини.
- Помідори наріжте півкільцями.
- Зелень петрушки подрібніть.
- Куряче філе змастіть сметаною, поперчіть і посоліть. Викладіть на філе сир, петрушку, помідор і посипте часником. Загорніть у рулет і викладіть до форми.
- Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин. Дістаньте з духовки, змастіть сметаною з гірчицею, посипте сиром, що залишився, зеленню і покладіть запікатися до духовки ще на 10 хвилин.
Поради:
- Сметану можна замінити майонезом.
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