Бої в Ласточкиному і Кринках: що відбувається на гарячих ділянках фронту

Сили оборони відійшли від села Ласточкине на Донеччині задля вирівнювання фронту.

Про це у коментарі "24 Каналу" розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

Він пояснив, що подібні дії відбуваються, аби зменшити лінію фронту і збільшити щільність війська. Експерт вважає, що після відходу з Авдіївки буде перебудована лінія фронту туди, де вона більш укріплена.

Ситуація в Кринках

Світан переконаний, що зараз основне завдання перед ЗСУ на лівому березі – не створити лінію фронту, а працювати у форматі розвідки боєм. Тобто виявляти точки ворога, щоб потім їх накривати артилерію.

"Або спонукати відкриття вогню на себе. Це дуже складне і небезпечне завдання – провокувати рух колон ворога на себе, для того, щоб їх замкнути у вогняний мішок: коли за колоною відкривається вогонь зверху і ворога розчавлює по наших рубежах", – зазначив Роман Світан.

Нагадаємо, аналітик BILD заявив, що окупаційні війська Росії 25 лютого увійшли до Ласточкиного на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі.

Проте речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій прозвітував, що на Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю Ласточкиного. За населений пункт тривають бої.

Ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони по позиціях ЗСУ.

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