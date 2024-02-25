Окупанти увійшли до Ласточкиного та Роботиного – аналітик BILD (мапа)

Німецький аналітик каже про просування окупантів.

Окупаційні війська Росії увійшли до Ласточкиного на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі.

Про це повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке.

Аналітик зіставив відеозаписи з фронту з картою місцевості і дійшов таких висновків:

у Запорізькій області ЗС РФ продовжують ліквідацію виступу навколо Роботино. Останнім часом окупанти знову захопили більшу частину села.

"Кілька тисяч українських солдатів загинули під час звільнення цього села минулого року. А кілька тисяч росіян загинули у боях за нього у червні-серпні 2023 року", - нагадує експерт.

на Донеччині російські війська увійшли до села Ласточкине – за 2 км на захід від Авдіївки. Раніше ЗСУ відступили із села Степове на тому ж напрямку.

Мапа просувань окупантів у Ласточкиному та Роботиному / Фото: BILD

За підрахунками Юліана Репкі, за останні чотири дні України втратила чотири села на різних ділянках фронту.

"Сьогоднішній рівень підтримки Заходу призведе до перемоги Росії в середньостроковій перспективі", - стверджує аналітик.

Нагадаємо, окупанти просуваються під Авдіївкою і захоплюють нові території (мапа).

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