Окупанти увійшли до Ласточкиного та Роботиного – аналітик BILD (мапа)

Німецький аналітик каже про просування окупантів.
Окупаційні війська Росії увійшли до Ласточкиного на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі.
Про це повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке.
Аналітик зіставив відеозаписи з фронту з картою місцевості і дійшов таких висновків:
- у Запорізькій області ЗС РФ продовжують ліквідацію виступу навколо Роботино. Останнім часом окупанти знову захопили більшу частину села.
"Кілька тисяч українських солдатів загинули під час звільнення цього села минулого року. А кілька тисяч росіян загинули у боях за нього у червні-серпні 2023 року", - нагадує експерт.
- на Донеччині російські війська увійшли до села Ласточкине – за 2 км на захід від Авдіївки. Раніше ЗСУ відступили із села Степове на тому ж напрямку.
За підрахунками Юліана Репкі, за останні чотири дні України втратила чотири села на різних ділянках фронту.
"Сьогоднішній рівень підтримки Заходу призведе до перемоги Росії в середньостроковій перспективі", - стверджує аналітик.
Нагадаємо, окупанти просуваються під Авдіївкою і захоплюють нові території (мапа).
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