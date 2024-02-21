Бійці ДШВ знищили ворожий Starlink: яскраве відео

Десантники повідомили, що їхні FPV-дрони "не стерпіли неподобства" і позбавили окупантів Starlink.
Українські бійці ДШВ знищили на фронті термінал Starlink російських військових і зняли цей момент на відео.
Відповідний ролик опублікований у Телеграм-каналі Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Повідомляється, що крадений або придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори розвідувальних БПЛА 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ. Вони знищили ворожий Starlink FPV-дронами.
"Всі чули про те, що росіяни почали користуватися платформами супутникового зв’язку SpaceX, але досі відзняти їх нам не вдавалося. Компанія кілька разів відхрещувалася від постачання агресору своєї продукції", – йдеться в повідомленні бійців ДШВ.
"Наші fpv-дрони не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії:). Коротше, нема у окупантів старлінка. Принаймні, в зоні досяжності бійців нашої бригади", – поінформували українські захисники.
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Нагадаємо, за інформацією ГУР Міноборони України, Росія закуповує термінали Starlink для використання у війні проти України в арабських країнах.
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