Росія купує Starlink в арабських країнах – перехоплення ГУР

Росія закуповує термінали супутникового Інтернету Starlink для використання у війні проти України в арабських країнах.

Про це повідомляє ГУР.

Так, у нещодавньому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання терміналу супутникового зв’язку Starlink.

"Араби привозять все – дроти, Wi-Fi, роутер", - говорить один із окупантів.

Вартість пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів (близько 83 316 грн).

Нагадаємо, напередодні ГУР оприлюднило доказ, що росіяни використовують на фронті Starlink (відео).

Американський мільярдер Ілон Маск стверджує, що жоден Starlink не був проданий Росії прямо або побічно.

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