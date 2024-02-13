"Для бійців - це стрес": розвідник розповів про участь Буданова в операціях ГУР

Керівник української розвідки Кирило Буданов бере участь в операціях ГУР.

Про це заявив український розвідник Тимур, який очолює спеціальний підрозділ "Тимура" в інтерв'ю "УП".

За словами розвідника, його підрозділ здійснює різні завдання - від штурмових дій до проведення спеціальних операцій на певних ділянках фронту. Його заснували у перший день повномасштабної війни. До складу увійшли кадрові офіцери та друзі з добровольчих формувань.

"Від 24 лютого наш підрозділ почав виконувати завдання. Спершу це була Київщина. Зараз у нас велика родина-спецпідрозділ, який виконує завдання в різних куточках світу", - зазначив він.

Буданов бере участь в операціях ГУР

Тимур розповідає, що для бійців це "стрес".

"Для нас – це максимальний стрес. Ми дуже стараємося обходити фізичну присутність Кирила Олексійовича, щоб він не приїжджав у квадрат, де ми знаходимося. Тому що це дуже високий ризик. Але у нас командир бойовий, і йому хочеться бути поруч на наших операціях. Тому було кілька операцій, де Кирило Олексійович ішов поруч із нами", - зізнався Тимур.

Він продовжив, що Буданов брав участь під час операцій як на землі, так і на воді.

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"Не знаю, як правильно сказати: якщо відповім, що це було не на воді, то це неправда. Якщо скажу, що було тільки на землі, також буде неправда. Це було і на землі, і на воді. Але прямо відповідати не можу з міркувань його безпеки. От після війни із задоволенням все розкажу", - зазначив воїн.

Одного разу його підрозділ взяв у полон 19 росіян. Тоді переговори з росіянами вів особисто Буданов.

"Командир взяв рацію, представився, хто він. Думаю, це теж на них вплинуло. І спокійно пояснив, що саме ми будемо казати, як все відбуватиметься далі і з якою швидкістю буде відбуватися їхня здача в полон. У них тоді була така ситуація, що їм справді було краще здатися", - сказав Тимур.

Раніше голова української розвідки Кирило Буданов розповів, що часто брав участь в операціях на лінії зіткнення на Донбасі і тричі отримував поранення, одне із них було смертельно небезпечним.

Також Буданов назвав мету спецоперації розвідки у Криму 24 серпня та анонсував наземну операцію для звільнення півострова, а не лише удари про ворогу.

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