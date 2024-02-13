Росіяни вдарили дронами по Дніпру: в місті відключення світла та опалення

Вночі проти 13 лютого армія Російської Федерації атакувала безпілотниками Дніпро та Дніпровський район. Внаслідок атаки по об'єкту енергетики сталися відключення світла та опалення в обласному центрі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник керівника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

"Маємо влучання. Це один енергетичний об'єкт та один об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, немає жертв. Але дійсно, перебої з водою, перебої зі світлом, перебої з опаленням. Наразі 2000 мешканців Дніпра перебувають без світла. Приблизно 60 багатоповерхових будинків - без тепла", - повідомив чиновник.

За його словами, наразі комунальники та енергетики працюють над відновленням комунікацій. На ранок водою забезпечені всі райони міста.

Крім того, Орлов зауважив, що в Павлоградському районі напередодні ввечері повністю відновлено постачання світла. Ситуація повністю контрольована, наголосив чиновник.

Нагадаємо, вночі Росія масовано атакувала Дніпро дронами. Сили ППО збили 10 безпілотників у Дніпровському районі. Втім, сталося кілька влучань у Дніпрі.

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