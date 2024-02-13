Россияне ударили дронами по Днепру: в городе отключение света и отопления

В ночь на 13 февраля армия Российской Федерации атаковала беспилотниками Днепр и Днепровский район. В результате атаки по объекту энергетики произошли отключение света и отопления в областном центре.

Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель руководителя Днепропетровской ОВ Владимир Орлов.

"Имеем попадание. Это один энергетический объект и один объект критической инфраструктуры. К счастью, нет жертв. Но действительно, перебои с водой, перебои со светом, перебои с отоплением. В настоящее время 2000 жителей Днепра находятся без света. Приблизительно 60 многоэтажных". домов – без тепла", — сообщил чиновник.

По его словам, сейчас коммунальщики и энергетики работают над возобновлением коммуникаций. К утру водой обеспечены все районы города.

Кроме того, Орлов отметил, что в Павлоградском районе накануне вечером полностью возобновлены поставки света. Ситуация полностью контролируется, подчеркнул чиновник.

Напомним, ночью Россия массированно атаковала Днепр дронами. Силы ПВО сбили 10 беспилотников в Днепровском районе. Впрочем, произошло несколько попаданий в Днепре.

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