У Нікополі під час російського артобстрілу загинув чоловік

Зранку 13 лютого окупаційна армія РФ обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки загинув місцевий мешканець.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Нікополі загинула людина. Чоловік потрапив під ворожий артобстріл. Йому було 64 роки", - йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Крім того, пошкоджений приватний будинок.

Тим часом перший заступник керівника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов повідомив, що загарбники країни-агресорки продовжують цивільне населення області. За його словами, окупанти скинули боєприпаси з дронів-камікадзе по Нікополю. Протягом доби від атак РФ страждали як міста Нікополь і Марганець, так і Мирівська громада.

Нагадаємо, вночі проти 13 лютого росіяни масовано атакували Дніпро дронами. Сили ППО збили 10 безпілотників у Дніпровському районі. Втім, сталося кілька влучань в обласному центрі. Загарбники вдарили по енергетичному об'єкті та об'єкті критичної інфраструктури.

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