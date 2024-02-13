Атака Дніпра: окупанти запустили 23 дрони – Ігнат розповів подробиці

Окупаційна армія Росії у ніч проти 13 лютого атакувала безпілотниками Дніпро, випустивши 23 дрони. Повітряні сили збили 16 БпЛА.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"У Дніпрі було гаряче, працювала протиповітряна оборона найбільше в цьому регіоні. Об'єкти ворог намагався уразити, на жаль, є там певні пошкодження – це об'єкти паливно-енергетичного сектора, які ворог часто атакує. 16 збито із 23 дронів-камікадзе типу "Шахед", - зазначив він.

За словами речника, прифронтові регіони України зараз атакуються частіше, а Дніпро є саме таким регіоном, що перебуває близько до лінії фронту.

"Тому відсоток (збиття - ред.) таких цілей, як БПЛА типу "Шахед" може бути менший – нічого дивного в тому немає. Коли "Шахеди" пролітають далі всередину країни, їх добивають в тих місцях, де це можливо. Найбільше працюють ударні вогневі групи по ударних безпілолтниках", - резюмував Ігнат.

Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок атаки по об'єкту енергетики сталися відключення світла та опалення.

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