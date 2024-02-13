Армия РФ продолжает продвигаться в Авдеевке — ISW

Российские войска продвинулись в Авдеевке Донецкой области на фоне позиционных боев, продолжавшихся вблизи населенного пункта за прошедшие сутки, 12 февраля. Возле города также продолжаются бои.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По информации американских аналитиков, позиционные бои продолжались севернее Авдеевки в районе Новобахмутовки; на западе – у Тоненького; юго-западнее — возле Первомайского и Невельского. Кроме того, спикер Таврической группировки войск Украины Дмитрий Лиховой заявил, что захватчики используют больше бронетехники, танков и БМП на Авдеевском направлении.

В свою очередь некоторые российские милблогеры утверждали, что якобы оккупанты пересекли железнодорожную линию в Авдеевке и закрепились на дачной территории к западу от железной дороги. Впрочем, специалисты ISW отмечают: еще не обнаружил визуальных доказательств действий российских войск к западу от железнодорожной линии в Авдеевке.

Также русские милблогеры утверждали, что армия РФ продолжила продвижение вдоль улицы Чистякова и переулка Железнодорожного в северной части Авдеевки и даже продвинулась на 300 метров вглубь вдоль дороги 450-метровый фронт на юге города. Кроме того, другие милблогеры информируют, мол россияне продвинулись в лесополосе к востоку от Опросного и Первомайского. В настоящее время ISW не наблюдает визуального подтверждения ни одного из этих заявлений.

Ситуация возле Авдеевки. Карта боев ISW.

Напомним, эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что россияне могут захватить Авдеевку в Донецкой области в ближайшие недели. Оккупационные войска России успешно продвигаются по двум направлениям: на юго-востоке и в центре города.

Между тем, Forbes пишет, что ВСУ направили на спасение Авдеевки одну из лучших бригад. Третья отдельная штурмовая бригада – единственная из сухопутных бригад ВСУ, о которой точно известно, что на прошлой неделе она находилась в резерве на востоке Украины.

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