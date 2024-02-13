Армия РФ продолжает продвигаться в Авдеевке — ISW

Возле города продолжаются позиционные бои.
Российские войска продвинулись в Авдеевке Донецкой области на фоне позиционных боев, продолжавшихся вблизи населенного пункта за прошедшие сутки, 12 февраля. Возле города также продолжаются бои.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
По информации американских аналитиков, позиционные бои продолжались севернее Авдеевки в районе Новобахмутовки; на западе – у Тоненького; юго-западнее — возле Первомайского и Невельского. Кроме того, спикер Таврической группировки войск Украины Дмитрий Лиховой заявил, что захватчики используют больше бронетехники, танков и БМП на Авдеевском направлении.
В свою очередь некоторые российские милблогеры утверждали, что якобы оккупанты пересекли железнодорожную линию в Авдеевке и закрепились на дачной территории к западу от железной дороги. Впрочем, специалисты ISW отмечают: еще не обнаружил визуальных доказательств действий российских войск к западу от железнодорожной линии в Авдеевке.
Также русские милблогеры утверждали, что армия РФ продолжила продвижение вдоль улицы Чистякова и переулка Железнодорожного в северной части Авдеевки и даже продвинулась на 300 метров вглубь вдоль дороги 450-метровый фронт на юге города. Кроме того, другие милблогеры информируют, мол россияне продвинулись в лесополосе к востоку от Опросного и Первомайского. В настоящее время ISW не наблюдает визуального подтверждения ни одного из этих заявлений.
Напомним, эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что россияне могут захватить Авдеевку в Донецкой области в ближайшие недели. Оккупационные войска России успешно продвигаются по двум направлениям: на юго-востоке и в центре города.
Между тем, Forbes пишет, что ВСУ направили на спасение Авдеевки одну из лучших бригад. Третья отдельная штурмовая бригада – единственная из сухопутных бригад ВСУ, о которой точно известно, что на прошлой неделе она находилась в резерве на востоке Украины.