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Выпечка и мучные блюда
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Творожные булочки: очень быстрый рецепт

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
197 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
796
Время на прочтение
1 мин
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Творожные булочки: очень быстрый рецепт

Творожные булочки / Фото: Credits

Любите вкусную и быструю творожную выпечку – этот рецепт для вас. Творожное тесто замешивается без дрожжей и не требует подъема. Нужно смешать все ингредиенты, сформировать булочки и отправить в духовку.

Ингредиенты

творог 9-15%
250 г
мука
250 г
яйца
2 шт +1 желток
сахар
60 гр+15 гр (для посыпки)
растительное масло
2 ст. л.
молоко
1 ст. л.
разрыхлитель
10 г
ванильный сахар
пакетик
соль
щепотка
  1. В миске соедините яйца, творог, сахар, ванильный сахар, растительное масло и соль. Взбейте блендером до однородной массы. 
  2. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите тесто. При необходимости добавьте еще немного муки.
  3. Далее разделите тесто на 12 частей. Сформируйте шарики. Выложите на противень застеленный пергаментом. Смажьте взбитым желтком с молоком и посыпьте сахаром.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25 минут.

Советы:

  • Творог можно использовать любой жирности.

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