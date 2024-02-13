Творожные булочки: очень быстрый рецепт

Любите вкусную и быструю творожную выпечку – этот рецепт для вас. Творожное тесто замешивается без дрожжей и не требует подъема. Нужно смешать все ингредиенты, сформировать булочки и отправить в духовку.
Ингредиенты
- творог 9-15%
- 250 г
- мука
- 250 г
- яйца
- 2 шт +1 желток
- сахар
- 60 гр+15 гр (для посыпки)
- растительное масло
- 2 ст. л.
- молоко
- 1 ст. л.
- разрыхлитель
- 10 г
- ванильный сахар
- пакетик
- соль
- щепотка
- В миске соедините яйца, творог, сахар, ванильный сахар, растительное масло и соль. Взбейте блендером до однородной массы.
- Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите тесто. При необходимости добавьте еще немного муки.
- Далее разделите тесто на 12 частей. Сформируйте шарики. Выложите на противень застеленный пергаментом. Смажьте взбитым желтком с молоком и посыпьте сахаром.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25 минут.
Советы:
- Творог можно использовать любой жирности.
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