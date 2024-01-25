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Выпечка и мучные блюда
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Творожный пирог: рецепт полезного десерта

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
308 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
593
Время на прочтение
1 мин
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Творожный пирог: рецепт полезного десерта

Творожный пирог / Фото: Credits

Если вы любите выпечку с творогом, вам обязательно понравится этот пирог. Полезный десерт, который можно подать к чаю и взрослым и детям. Для приготовления все ингредиенты взбейте, выложите в форму  и запеките в духовке. Пирог получается нежный и влажный, с легким творожным вкусом.

Ингредиенты

мука
220 г
яйца
2 шт.
творог 9%
200 г
сахар
200 г
масло сливочное
100 г
разрыхлитель
7 г
ванильный сахар
1 пакет
изюм
100 г
щепотка соли
сахарная пудра
  1. Изюм помойте и залейте кипятком на десять минут. Воду слейте и просушите его.
  2. В миску выложите мягкое сливочное масло и сахар. Взбейте миксером пять минут. Затем добавьте яйца, творог, ванильный сахар, соль и еще взбейте миксером до однородной массы. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и изюм. Перемешайте тесто хорошо лопаткой. 
  3. Дно и бока формы выстелите пергаментом. Готовое тесто выложите в форму и разровняйте его.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 50 минут.
  5. Творожный пирог извлеките из формы, немного остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Творожный пирог можно подать с джемом или сметаной.

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