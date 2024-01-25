Творожный пирог: рецепт полезного десерта

Если вы любите выпечку с творогом, вам обязательно понравится этот пирог. Полезный десерт, который можно подать к чаю и взрослым и детям. Для приготовления все ингредиенты взбейте, выложите в форму и запеките в духовке. Пирог получается нежный и влажный, с легким творожным вкусом.
Ингредиенты
- мука
- 220 г
- яйца
- 2 шт.
- творог 9%
- 200 г
- сахар
- 200 г
- масло сливочное
- 100 г
- разрыхлитель
- 7 г
- ванильный сахар
- 1 пакет
- изюм
- 100 г
- щепотка соли
- сахарная пудра
- Изюм помойте и залейте кипятком на десять минут. Воду слейте и просушите его.
- В миску выложите мягкое сливочное масло и сахар. Взбейте миксером пять минут. Затем добавьте яйца, творог, ванильный сахар, соль и еще взбейте миксером до однородной массы. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и изюм. Перемешайте тесто хорошо лопаткой.
- Дно и бока формы выстелите пергаментом. Готовое тесто выложите в форму и разровняйте его.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 50 минут.
- Творожный пирог извлеките из формы, немного остудите и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Творожный пирог можно подать с джемом или сметаной.
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