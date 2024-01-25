Творожный пирог: рецепт полезного десерта

Если вы любите выпечку с творогом, вам обязательно понравится этот пирог. Полезный десерт, который можно подать к чаю и взрослым и детям. Для приготовления все ингредиенты взбейте, выложите в форму и запеките в духовке. Пирог получается нежный и влажный, с легким творожным вкусом.