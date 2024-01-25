Помощь Украине от США: в Сенате сделали важное заявление

Последний пакет оборонной помощи был объявлен в декабре прошлого года.

Лидер большинства в американском Сенате, демократ Чак Шумер заявил, что с каждым днем законодатели "на шаг ближе" к финансированию помощи Украине.

Об этом он сказал в своем выступлении в сенате, сообщает "Голос Америки".

По его словам, участники переговоров в Сенате по обе стороны работают над утверждением еще одного раунда помощи Украине путем финализации дополнительного пакета национальной безопасности.

"С каждым днем мы становимся ближе, есть еще проблемы, которые нужно решить. Но одно можно сказать, наверное: мы продолжим это делать", — подчеркнул Шумер.

Демократ напомнил, что последний пакет оборонной помощи в 250 млн дол. было объявлено почти месяц назад. Впрочем, с тех пор правительство США не могло прислать Киеву никакой поддержки.

"С начала войны Путин сделал ставку на то, что рано или поздно Соединенные Штаты сдадутся. Они сомневаются в решимости Запада. Они сомневаются в американской силе. Сенат обязан убедиться, что Путин пожалеет о том дне, когда подверг сомнению решимость Америки. Мы обязаны помогать нашим друзьям, борющимся за свое выживание», – заявил американский сенатор.

К слову, телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что помощники президента США Джо Байдена во время закрытого заседания 17 января предупредили законодателей: если Конгресс не одобрит военную помощь Украине в ближайшие дни, то РФ может выиграть войну за недели, в лучшем случае – месяцы .

Напомним, США официально приостановили помощь Украине — это будет продолжаться, пока американский Конгресс не одобрит новое финансирование. Вашингтон предоставил последний пакет военной помощи, на который хватило денег – 250 миллионов долларов, о чем объявили еще 27 декабря 2023-го.

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