Допомога Україні від США: у Сенаті зробили важливу заяву

Останній пакет оборонної допомоги був оголошений ще у грудні торік.

Лідер більшості в американському Сенаті, демократ Чак Шумер заявив, що з кожним днем законодавці "на крок ближче" до фінансування допомоги Україні.

Про це він сказав у своєму виступі в сенаті, повідомляє "Голос Америки".

За його словами, учасники переговорів у Сенаті з обох боків працюють над затвердженням ще одного раунду допомоги Україні шляхом фіналізації додаткового пакету національної безпеки.

"З кожним днем ми стаємо ближчими, ще є проблеми, які потрібно вирішити. Але одне можна сказати, напевно: ми продовжимо це робити", - наголосив Шумер.

Демократ нагадав, що останній пакет оборонної допомоги на 250 млн дол. було оголошено майже місяць тому. Втім, від того часу уряд США не міг надіслати Києву жодної підтримки.

"Від початку війни Путін зробив ставку на те, що рано чи пізно Сполучені Штати здадуться. Вони сумніваються у рішучості Заходу. Вони сумніваються в американській силі. Сенат зобов'язаний переконатися, що Путін пошкодує про той день, коли поставив під сумнів рішучість Америки. Ми зобов’язані допомагати нашим друзям, які борються за своє виживання", - заявив американський сенатор.

До слова, телеканал NBC News з посиланням на джерела повідомляв, що помічники президента США Джо Байдена під час закритого засідання 17 січня попередили законодавців: якщо Конгрес не схвалить військову допомогу Україні найближчими днями, то РФ може виграти війну за тижні, у кращому випадку - місяці.

Нагадаємо, США офіційно призупинили допомогу Україні - це триватиме доки американський Конгрес не схвалить нове фінансування. Вашингтон надав останній пакет військової допомоги, на який вистачило грошей, - 250 мільйонів доларів, про що оголосили ще 27 грудня 2023-го.

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