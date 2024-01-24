У США зробили заяву про наступ армії РФ

Сполучені Штати Америки поки що не бачать серйозного наземного наступу армії агресорки Росії. Втім, він може початися, коли земля стане твердішою.

Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.

"Ми не бачимо великого руху на фронті. Жодна зі сторін не досягла великого прогресу, і ми не бачимо будь-якого серйозного підштовхування росіян до якогось наземного наступу. І я не виключаю, що вони не спробують цього, коли ґрунт стане твердішою", - наголосив Кірбі.

Він також зауважує, що масований ракетний удар армії РФ по Україні вранці 23 січня говорить про спроби "зламати волю та хребет" українців. За словами Кірбі, Москва намагається знищити українські системи протиповітряної оборони, але не досягає своїх цілей.

"Отже, частково це спроба зламати хребет українському народу, але також і спроба змусити українців продовжувати використовувати боєприпаси", - заявив представник Білого дому.

Нагадаємо, Financial Times з посиланням на українських силовиків повідомило, що Росія планує "великий наступ". Метою Москви може бути повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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