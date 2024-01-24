У Путіна відреагували на падіння Іл-76 у Бєлгородській області

У Кремлі наразі утримаються від коментарів щодо падіння літака Іл-76 в Білгородській області РФ. Мовляв, інформація дуже "свіжа".

Про це заявив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.

"Поки не можу нічого сказати, це досить свіжа інформація, зараз з нею розбиратимемося", - відповів Пєсков запитання, чи встигли Володимиру Путіна доповісти про падіння літака.

Прессекретар Кремля наголосив, що поки що не може нічого сказати. Натомість російське Міноборони падіння Іл-76 підтвердило.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76. Попередньо, інцидент стався в Корочанському районі в селі Яблоново. РосЗМІ стверджують, що на борту загалом було нібито близько 70 людей.

Тим часом українські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що на борту літака був цінний вантаж. Ймовірно, цей військово-транспортний літак перевозив ракети до комплексів С-300.

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