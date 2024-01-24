У Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76: всі подробиці

У середу, 24 січня, у Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76.

Російський важкий військово-транспортний літак Іл-76 розбився у Бєлгородській області РФ.

Про це повідомили російські Telegram-канали. Пізніше інформацію підтвердили і в Міноборони Росії.

Попередньо, інцидент стався в Корочанському районі в селі Яблоново. РосЗМІ стверджують, що на борту загалом було нібито близько 70 людей. Попередньо всі вони загинули.

Водночас джерела УП в Збройних силах підтвердили факт падіння літака. У Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети С-300, якими обстрілювали Україну з території прикордоння Бєлгородщини.

Відео моменту падіння вже з'явилося в Мережі.

Російський літак Іл-76 розбився у Бєлгородській області

Згодом з'явилися перші фото з місця падіння літака окупантів. На них видно, що вороже повітряне судно згоріло майже повністю.

Падіння Іл-76

Падіння Іл-76

Речник російського диктаторі Дмитро Пєсков повідомив, що про інцидент вже доповіли Володимиру Путіну.

Що відомо про літак Іл-76

Призначення Іл-76 – десантування повітряних десантів, перевезення військ, бойової техніки (зокрема, середніх танків) з розрахунками та озброєнням, доставка військам термінових вантажів, а також транспортування поранених та хворих.

Іл-76 може перевозити 167 військових із особистою зброєю або забезпечити висадження 126 бійців десантної групи. У двопалубному варіанті Іл-76 може транспортувати 245 людей.

На літаках Іл-76 можливе розміщення гарматного озброєння: спарена кормова гарматна установка ГШ-23л калібру 2х23 мм. Кількість точок підвіски – чотири. Внутрішнє бомбове завантаження літака – до 10 авіабомб ФАБ-500 кг.

Росіяни використовують Іл-76 для швидкого перекидання своїх військ із місця постійної дислокації до зони бойових дій. У перші дні повномасштабної війни українські військові збили два Іл-76 із десантом – у районі Василькова та Білої Церкви Київської області.

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