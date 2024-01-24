У Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76: всі подробиці

У середу, 24 січня, у Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76.
Російський важкий військово-транспортний літак Іл-76 розбився у Бєлгородській області РФ.
Про це повідомили російські Telegram-канали. Пізніше інформацію підтвердили і в Міноборони Росії.
Попередньо, інцидент стався в Корочанському районі в селі Яблоново. РосЗМІ стверджують, що на борту загалом було нібито близько 70 людей. Попередньо всі вони загинули.
Водночас джерела УП в Збройних силах підтвердили факт падіння літака. У Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети С-300, якими обстрілювали Україну з території прикордоння Бєлгородщини.
Відео моменту падіння вже з'явилося в Мережі.
Згодом з'явилися перші фото з місця падіння літака окупантів. На них видно, що вороже повітряне судно згоріло майже повністю.
Речник російського диктаторі Дмитро Пєсков повідомив, що про інцидент вже доповіли Володимиру Путіну.
Що відомо про літак Іл-76
Призначення Іл-76 – десантування повітряних десантів, перевезення військ, бойової техніки (зокрема, середніх танків) з розрахунками та озброєнням, доставка військам термінових вантажів, а також транспортування поранених та хворих.
Іл-76 може перевозити 167 військових із особистою зброєю або забезпечити висадження 126 бійців десантної групи. У двопалубному варіанті Іл-76 може транспортувати 245 людей.
На літаках Іл-76 можливе розміщення гарматного озброєння: спарена кормова гарматна установка ГШ-23л калібру 2х23 мм. Кількість точок підвіски – чотири. Внутрішнє бомбове завантаження літака – до 10 авіабомб ФАБ-500 кг.
Росіяни використовують Іл-76 для швидкого перекидання своїх військ із місця постійної дислокації до зони бойових дій. У перші дні повномасштабної війни українські військові збили два Іл-76 із десантом – у районі Василькова та Білої Церкви Київської області.
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