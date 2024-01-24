В Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76: все подробности

В среду, 24 января, в Белгородской области упал самолет Ил-76.

Российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Белгородской области.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Позже информацию подтвердили и в Минобороны России.

Предварительно инцидент произошел в Корочанском районе в селе Яблоново. РосСМИ утверждают, что на борту в общей сложности было якобы около 70 человек. Предварительно все они погибли.

В то же время, источники УП в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета. В Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты С-300, которыми обстреливали Украину с территории приграничья Белгородщины.

Видео момента падения уже появилось в Сети.

Российский самолет Ил-76 разбился в Белгородской области

Впоследствии появились первые фото с места падения самолета окупантов. На них видно, что вражеское судно сгорело почти полностью.

Падение Ил-76

Падение Ил-76

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что об инциденте уже доложили Владимиру Путину.

Что известно о самолете Ил-76

Назначение Ил-76 – десантирование воздушных десантов, перевозка войск, боевой техники (в частности, средних танков) с расчетами и вооружением, доставка войскам срочных грузов, а также транспортировка раненых и больных.

Ил-76 может перевозить 167 военных с личным оружием или обеспечить высадку 126 бойцов десантной группы. В двухпалубном варианте Ил-76 может транспортировать 245 человек.

На самолетах Ил-76 возможно размещение орудийного вооружения: спаренная кормовая пушечная установка ГШ-23л калибра 2х23 мм. Количество точек подвески – четыре. Внутренняя бомбовая загрузка самолета – до 10 авиабомб ФАБ-500 кг.

Россияне используют Ил-76 для быстрого перекидывания своих войск с места постоянной дислокации в зону боевых действий. В первые дни полномасштабной войны украинские военные сбили два Ил-76 с десантом – в районе Василькова и Белой Церкви Киевской области.

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