Розвідка повідомила, скільки літаків А-50 залишилося в РФ

Знищення А-450 для окупантів - це суттєва втрата коштів.

У російських окупантів залишилося близько десяти літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, представлених двома різними модифікаціями. РФ не може виготовляти нові судна цього типу.

Про це заявив під час телемарафону представник ГУР Андрій Юсов.

З його слів, знищення літака А-50 для окупантів - це суттєва втрата коштів для РФ. Крім того, таке озброєння вже не повернеться на поле бою.

"Важливий факт, Росія сьогодні втратила можливість виробляти подібні літаки. Тому втрата кожної такої одиниці — це кратно збільшена втрата, вона не відновлювальна. Це величезна втрата, якщо говорити про суми коштів", - наголошує Юсов.

Крім того, за словами представника ГУР, знищення літака А-50 над Азовським морем — це й суттєва втрата коштів для російських окупантів.

Юсов каже, що реакцію росіян на збиття А-50 та пошкодження Іл-22 можна порівняти з реакцією на знищення крейсера "Москва".

"Це також дуже знакові події й дії українських Сил оборони дуже успішні. Заперечення, замовчування й визнання", - додав розвідник.

Нагадаємо, 15 січня Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний підтвердив, що ПС знищили російські літаки А-50 та Іл-22 над Азовським морем.

Розвідка Британії оцінила значення ліквідації А-50. Зокрема, це призведе до обмеження зон дії авіації країни-агресорки Росії.

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