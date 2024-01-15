Залужний підтвердив знищення російських літаків А-50 та Іл-22 (відео)

Головнокомандувач ЗСУ подякував Повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію.

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний підтвердив, що Повітряні сили знищили російські літаки А-50 та Іл-22 над Азовським морем.

Про це Залужний повідомив у Мережі 15 січня.

"Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22", – йдеться в заяві.

Головнокомандувач ЗСУ подякував Повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію у Приазов’ї.

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Залужний показав відео знищення російських літаків А-50 та Іл-22

Нагадаємо, 14 січня в Мережі з'явилася інформація про збиття над Азовським морем унікального російського літака-розвідника А-50 і підбиття російського літака Іл-22М. До цього моменту Україна не підтверджувала і не спростовувала свою причетність до цього. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про атаку по російських літаках.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: З завданням могли впоратись винищувачі F-16. Військові експерти про збиття російських літаків

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