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Братчук - про наслідки збиття А-50 та Іл-22М: "Стане величезним ляпасом для РФ"

Братчук - про наслідки збиття А-50 та Іл-22М: "Стане величезним ляпасом для РФ"

Російський літак А-50 / Фото ілюстративне / Фото: Український мілітарний портал

Збиття А-50 сприятиме покращенню ситуації на півдні.

Україна починає мати вогневі засоби ураження, якими може збивати "жирні" цілі окупантів. 

Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

"Версії можуть бути різноманітні. Зараз є робоча версія стосовно Іл-22, що попрацювала російська ППО. Що стосується літака, який ми дійсно сподіваємося, чекаємо офіційної інформації Повітряних сил, поповнив підводний флот Російської Федерації і знаходиться на борту авіаносця "Москва", то зрозуміло, що Україна сьогодні починає мати вогневі засоби ураження, які для ворога є по-перше невідомимим, по-друге, ми можемо наносити ті удари, які є неочікуваними. Особливо в тій операційній зоні, яку ворог ще донедавна вважав своєю. Наприклад, ми можемо говорити про південний напрямок", - зауважив він. 

Братчук підкреслив, що російська авіація почувалася досить спокійно до грудня минулого року. Зараз ситуація змінилася. 

"Тому що нахабність тактичної ворожої авіації відзначалася все більше і більше. Тому сподіваємося, що це ураження буде дійсно офіційно підтверджено, і це стане величезним ляпасом для РФ", - сказав він. 

На його думку, збиття А-50 - "це не просто емоційний ляпас, це буде сприяти поліпшенню ситуації з авіаційною компонентою на південному напрямку. Це - очі і вуха російської авіації". 

Нагадамо, ввечері 14 січня з'явилася інформація, що над Азовським морем збили унікальний літак-розвідник РФ А-50 і підбили Іл-22М. Офіційно Україна не підтверджувала.

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