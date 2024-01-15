Братчук - про наслідки збиття А-50 та Іл-22М: "Стане величезним ляпасом для РФ"

Україна починає мати вогневі засоби ураження, якими може збивати "жирні" цілі окупантів.

Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

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"Версії можуть бути різноманітні. Зараз є робоча версія стосовно Іл-22, що попрацювала російська ППО. Що стосується літака, який ми дійсно сподіваємося, чекаємо офіційної інформації Повітряних сил, поповнив підводний флот Російської Федерації і знаходиться на борту авіаносця "Москва", то зрозуміло, що Україна сьогодні починає мати вогневі засоби ураження, які для ворога є по-перше невідомимим, по-друге, ми можемо наносити ті удари, які є неочікуваними. Особливо в тій операційній зоні, яку ворог ще донедавна вважав своєю. Наприклад, ми можемо говорити про південний напрямок", - зауважив він.

Братчук підкреслив, що російська авіація почувалася досить спокійно до грудня минулого року. Зараз ситуація змінилася.

"Тому що нахабність тактичної ворожої авіації відзначалася все більше і більше. Тому сподіваємося, що це ураження буде дійсно офіційно підтверджено, і це стане величезним ляпасом для РФ", - сказав він.

На його думку, збиття А-50 - "це не просто емоційний ляпас, це буде сприяти поліпшенню ситуації з авіаційною компонентою на південному напрямку. Це - очі і вуха російської авіації".

Нагадамо, ввечері 14 січня з'явилася інформація, що над Азовським морем збили унікальний літак-розвідник РФ А-50 і підбили Іл-22М. Офіційно Україна не підтверджувала.

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