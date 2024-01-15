Братчук — о последствиях сбития А-50 и Ил-22М: "Станет огромной оплеухой для РФ"

Украина начинает иметь огневые средства поражения, которыми может сбивать "жирные" цели окупантов.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телемарафона.

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"Версии могут быть разнообразны. Сейчас есть рабочая версия по Ил-22, поработавшая российская ПВО. Что касается самолета, который мы действительно надеемся, ждем официальной информации Воздушных сил, пополнил подводный флот Российской Федерации и находится на борту авианосца "Москва", то понятно, что Украина сегодня начинает иметь огневые средства поражения, которые для врага во-первых неизвестны, во-вторых, мы можем наносить те неожиданные удары, особенно в той операционной зоне, которую враг еще до недавнего времени считал своей. можем говорить о южном направлении", — заметил он.

Братчук подчеркнул, что российская авиация чувствовала себя достаточно спокойно до декабря прошлого года. Сейчас ситуация поменялась.

"Потому что наглость тактической вражеской авиации отмечалась все больше и больше. Поэтому надеемся, что это поражение будет действительно официально подтверждено, и это станет огромной оплеухой для РФ", — сказал он.

По его мнению, ущерб А-50 — "это не просто эмоциональная пощечина, это будет способствовать улучшению ситуации с авиационной компонентой на южном направлении. Это — глаза и уши российской авиации".

Напомним, вечером 14 января появилась информация, что над Азовским морем сбили уникальный самолет-разведчик РФ А-50 и подвели Ил-22М. Официально Украина не подтверждала.

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