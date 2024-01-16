Россия провалила первоначальный план захвата Авдеевки — Тимочко

Авдеевка давно перешла для россиян по военной целесообразности в политическую плоскость.

Россия провалила первоначальный план в районе Авдеевки и потому вынуждены реагировать на ситуацию, которая развивается вокруг города.

Об этом в эфире программы "Линия фронта" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Он отметил, что продолжающиеся российские штурмы и атаки могут быть попытками добиться успеха в других местах.

"Авдеевка давно перешла из военной целесообразности для российской армии с учетом потерь в политическую плоскость, поскольку на этот населенный пункт в свое время большой упор ставил Путин", — отметил Тимочко.

Он отметил, что Авдеевка не оккупирована и в ближайшей перспективе у захватчиков не получится захватить город, но они продолжают штурмовые действия.

"Что касается всей дуги вокруг Авдеевки, то там непрерывно происходят штурм и атаки по всей линии и думать что для россиян важно и главное направление, а какое отвлекающее, неизвестно. Думаю, россияне пытаются идти на всей линии с учетом возможно где-то удастся" сказал Тимочко.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ хочет взять реванш и накапливает резервы для повторного наступления на Авдеевку.

Кроме того, мы ранее информировали, что оккупационная армия России удерживает в районе Авдеевки около 40 тысяч солдат.

Читайте также: