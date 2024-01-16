Трамп побеждает на республиканских кокусах в штате Айова — СМИ

Трамп получает самое большое количество голосов от участников кокусов от Республиканской партии.

Американские СМИ прогнозируют победу Дональда Трампа на республиканских кокусах в штате Айова.

Об этом информирует CNN.

Издание сообщает, что Трамп получает самое большое количество голосов от участников кокусов от Республиканской партии.

"Это знаменует собой досрочную победу в его борьбе за номинацию от своей партии", – пишет издание.

Трамп являлся лидером опросов в штате. Его победа может задать тон и продолжительность предстоящей гонки.

Напомним, ранее сообщалось, что суд обязал Трампа выплатить The New York Times 400 тысяч долларов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп пообещал, что США не помогут ЕС в случае военного нападения.

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