Из Египта в Израиль пытались прорваться вооруженные люди

В результате перестрелки несколько ранений получили нападавшие.
В понедельник, 15 января, на границе Израиля и Египта произошла перестрелка между вооруженными контрабандистами и Армией обороны Израиля.
Об этом информирует The Times of Israel.
В сообщении указывается, что десятки контрабандистов, некоторые из которых были вооружены, пытались переправить через границу наркотики и вступили в перестрелку с военнослужащими ЦАХАЛ.
Израильские военные заявили, что контрабандистов находилось около 20 человек, некоторые из них получили ранения.
Также сообщается, что ранение получила одна военнослужащая израильской армии. Женщину эвакуировали в больницу для оказания медицинской помощи.
В свою очередь египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники в органах безопасности сообщил, что шесть человек были арестованы к югу от одного из пунктов пропуска на границе с Израилем.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль планирует взять под контроль границу между Сектором Газа и Египтом.
Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль хочет увеличить оборонный бюджет, при этом одна из целей — обеспечение военного производства.
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