Израиль хочет увеличить военные мощности — Нетаньяху

Через восемь недель будет представлен план, как это сделать.

Израиль хочет увеличить оборонный бюджет, при этом одной из целей является обеспечение военного производства.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет Укринформ со ссылкой на Al Jazeera.

По словам Нетаньяху, через восемь недель будет представлен план «огромного дополнительного (финансирования – ред.), чтобы обеспечить независимость в наращивании сил и прочего, что необходимо для нашей безопасности в ближайшие годы».

Премьер-министр, комментируя статью в The Wall Street Journal о якобы планах Израиля провести военную операцию по установлению контроля над границей между Сектором Газы и Египтом, заявил, что решение по захвату Филадельфийского коридора еще не принято.

Также читайте ХАМАС стремился устроить теракты в Европе — заявили в Израиле

Он отметил, что изоляция группировки ХАМАС путем оцепления была целью действий в Газе, но «существует ряд вариантов».

Стало известно, что израильские военные завершили уничтожение "военной структуры" ХАМАС в северной части сектора Газа. Однако угроза со стороны ХАМАС все еще остается, несмотря на то, что на севере Сектора Газа его структура разрушена.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.