Ізраїль хоче збільшити військові потужності - Нетаньягу

Через вісім тижнів буде представлено план, як це зробити.

Ізраїль хоче збільшити оборонний бюджет, при цьому однією з цілей є забезпечення військового виробництва.

Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, пише Укрінформ із посиланням на Al Jazeera.

За словами Нетаньягу, через вісім тижнів буде представлено план «величезного додаткового (фінансування – ред.), щоб забезпечити незалежність у нарощуванні сил та іншого, що необхідно для нашої безпеки в найближчі роки».

Прем'єр-міністр, коментуючи статтю у The Wall Street Journal про нібито плани Ізраїлю провести військову операцію задля встановлення контролю над кордоном між Сектором Гази та Єгиптом, заявив, що рішення щодо захоплення Філадельфійського коридору ще не прийняте.

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Він зауважив, що ізоляція угруповання ХАМАС шляхом оточення була метою дій у Газі, але «існує низка варіантів».

Стало відомо, що ізраїльскі військові завершили знищення "військової структури" ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Проте загроза з боку ХАМАС все ще лишається, попри те, що на півночі Сектора Гази його структура зруйнована.

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